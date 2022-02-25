Федоров просит компанию Apple заблокировать россиянам сервис Apple Store

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Мінцифри обратились к компании Apple, чтобы та заблокировала россиянам сервис Apple Store. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал FEDOROV.