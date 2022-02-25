Федоров просит компанию Apple заблокировать россиянам сервис Apple Store
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Мінцифри обратились к компании Apple, чтобы та заблокировала россиянам сервис Apple Store. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал FEDOROV.
Цитата
“Обратился к СЕО компании Apple, Тима Кука, заблокировать для граждан РФ Apple Store, поддержать пакет санкций правительства США, запретить загружать свои продукты в маркеты! Позволяете выбирать себе президентом убийцу, тогда придется наслаждаться сайтом “Россия 24”, — отметил Федоров.