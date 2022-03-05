Компания Samsung останавливает поставки в Россию

Детали

Также Samsung передаст 6 млн долларов, в том числе 1 млн долларов на бытовую электронику, и добровольные пожертвования от рабочих на поддержку гуманитарных усилий в регионе - речь идет в частности о помощи беженцам.

По информации аналитической компании Counterpoint, Samsung Electronics занимает первое место по производству телефонов в России с долей рынка 30% в четвертом квартале 2021 года, опережая Xiaomi с 23% и Apple с 13%.

Напомним

Apple прекратила продажу своей техники в официальном онлайн-магазине в России.