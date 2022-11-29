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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Компанія Rolls-Royce заявила про успішний запуск авіаційного двигуна на водні

Компанія Rolls-Royce заявила про успішний запуск авіаційного двигуна на водні

Київ • УНН

 • 1877442 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Компанія Rolls-Royce заявила про успішний запуск авіаційного двигуна на водні. Це стало першим у світовій авіаційній галузі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як зазначається, наземне випробування відбулося з використанням переобладнаного регіонального авіаційного двигуна Rolls-Royce AE 2100-A, що використовував зелений водень, який утворюється енергією вітру та припливів й відпливів. Компанія Rolls та її партнер по програмі випробувань EasyJet хочуть довести, що водень може безпечно та ефективно забезпечувати енергію для двигунів цивільної авіації.

Компанії наголосили, що планують другу серію випробувань із довгостроковими амбіціями щодо проведення льотних випробувань.

Доповнення

Водень є однією з технологій, які могли б допомогти авіаційній промисловості досягти своєї мети з “нульовими” показниками щодо викидів вуглецю до 2050 року.

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