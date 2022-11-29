Компанія Rolls-Royce заявила про успішний запуск авіаційного двигуна на водні

Деталі

Як зазначається, наземне випробування відбулося з використанням переобладнаного регіонального авіаційного двигуна Rolls-Royce AE 2100-A, що використовував зелений водень, який утворюється енергією вітру та припливів й відпливів. Компанія Rolls та її партнер по програмі випробувань EasyJet хочуть довести, що водень може безпечно та ефективно забезпечувати енергію для двигунів цивільної авіації.

Компанії наголосили, що планують другу серію випробувань із довгостроковими амбіціями щодо проведення льотних випробувань.

Доповнення

Водень є однією з технологій, які могли б допомогти авіаційній промисловості досягти своєї мети з “нульовими” показниками щодо викидів вуглецю до 2050 року.