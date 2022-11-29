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Компания Rolls-Royce заявила об успешном запуске авиационного двигателя на водороде

Компания Rolls-Royce заявила об успешном запуске авиационного двигателя на водороде

Киев • УНН

 • 1877441 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Компания Rolls-Royce заявила об успешном запуске авиационного двигателя на водороде. Это стало первым в мировой авиационной отрасли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отмечается, наземное испытание произошло с использованием переоборудованного регионального авиационного двигателя Rolls-Royce AE 2100-A, который использовал зеленый водород, образующийся энергией ветра и приливов и отливов. Компания Rolls и ее партнер по программе испытаний EasyJet хотят доказать, что водород может безопасно и эффективно обеспечивать энергию для двигателей гражданской авиации.

Компании подчеркнули, что планируют вторую серию испытаний с долгосрочными амбициями по проведению летных испытаний.

Дополнение

Водород является одной из технологий, которые могли бы помочь авиационной промышленности достичь своей цели с “нулевыми” показателями по выбросам углерода до 2050 года.

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