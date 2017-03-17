Комітет ВР 17 травня заслухає звіт щодо року функціонування закону про держслужбу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 17 травня заслухає звіт про рік функціонування закону України "Про державну службу". Про це під час 12-го засідання панелі "Реформа державного управління" заявив голова парламентського комітету, народний депутат Сергій Власенко, передає кореспондент УНН.
“У нас на 17 травня цього року запланований комітет (засідання комітету — ред.) з єдиним питання порядку денного — це про рік функціонування закону “Про державну службу, всі аспекти імплементації закону „Про державну службу“, ті складні питання, які у нас уже виникли, ті досягнення, які ми вже отримали. Ми будемо пробувати розглянути це все на засіданні нашого комітету”, — заявив С.Власенко.
За його словами, фінансування держслужби на сьогодні є одним з ключових питань в Україні.
“Одне з ключових питань, яке сьогодні є в Україні — це питання фінансування державної служби”, — сказав С.Власенко.
При цьому він зазначив, що є розуміння того, що якщо чиновник не отримує нормальну зарплату, і соціальне забезпечення є неефективним.
“Тому ми будемо робити все, аби фінансування державної служби було на належному рівні”, — зазначив С.Власенко.
Він зазначив, що прийняття закону “Про державну службу” ще не означає, що її реформування завершене.
С.Власенко нагадав, що в Україні проведена низка конкурсів на посади держсекретаря і губернаторів.
Нагадаємо, В.Гройсман заявив, що у рамках реформи державного управління в Україні має постати професійний та якісний корпус державної служби.