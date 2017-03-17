Комитет ВР 17 мая заслушает отчет о годе функционирования закона о госслужбе

"У нас на 17 мая этого года запланирован комитет (заседания комитета - ред.) с единственным вопросом повестки дня - это о годе функционирования закона " О государственной службе, все аспекты имплементации закона "О государственной службе", те сложные вопросы, которые у нас уже возникли, те достижения, которые мы уже получили. Мы будем пробовать рассмотреть это все на заседании нашего комитета ", - заявил С.Власенко.

По его словам, финансирование госслужбы на сегодня является одним из ключевых вопросов в Украине.

"Один из ключевых вопросов, который сегодня есть в Украине - это вопрос финансирования государственной службы", - сказал С.Власенко.

При этом он отметил, что есть понимание того, что если чиновник не получает нормальную зарплату, и социальное обеспечение является неэффективным.

"Поэтому мы будем делать все, чтобы финансирование государственной службы было на должном уровне", - отметил С.Власенко.

Он отметил, что принятие закона "О государственной службе" еще не означает, что ее реформирования завершено.

Власенко напомнил, что в Украине проведен ряд конкурсов на должности госсекретаря и губернаторов.

Напомним, В.Гройсман заявил, что в рамках реформы государственного управления в Украине должен появиться профессиональный и качественный корпус государственной службы .