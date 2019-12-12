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Комітет Сенату США проголосував за санкції проти Туреччини через С-400 та вторгнення до Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У середу Комітет із закордонних справ Сенату США ухвалив законопроект, який передбачає запровадження санкцій проти Туреччини за її військове вторгнення у північну Сирію. Про це заявив старший сенатор-демократ Комітету Боб Менендес, повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

Нові санкції, як вказує Менендес, повинні продемонструвати Анкарі, що "її поведінка щодо Сирії є неприйнятною", а придбання російських ЗРК С-400 "неприпустимим".

За запровадження нових санкцій проголосували 18 членів Комітету із закордонних справ, проти - 4. Тепер документ має бути розглянутий на спільному засіданні Сенату.

Нагадаємо, Конгрес США прийняв оборонний бюджет з допомогою для України.

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