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Комитет Сената США проголосовал за санкции против Турции за С-400 и вторжение в Сирию

Комитет Сената США проголосовал за санкции против Турции за С-400 и вторжение в Сирию

Киев  •  УНН

 • 9484 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В среду Комитет по иностранным делам Сената США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за ее военное вторжение в Северную Сирию. Об этом заявил старший сенатор-демократ Комитета Боб Менендес, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Новые санкции, как указывает Менендес, должны продемонстрировать Анкаре, что "его поведение по Сирии неприемлема", а приобретение российских ЗРК С-400 "недопустимым".

За введение новых санкций проголосовали 18 членов Комитета по иностранным делам, против - 4. Теперь документ должен быть рассмотрен на совместном заседании Сената.

Напомним, Конгресс США принял оборонный бюджет с помощью для Украины.

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