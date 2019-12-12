Комитет Сената США проголосовал за санкции против Турции за С-400 и вторжение в Сирию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В среду Комитет по иностранным делам Сената США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за ее военное вторжение в Северную Сирию. Об этом заявил старший сенатор-демократ Комитета Боб Менендес, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Новые санкции, как указывает Менендес, должны продемонстрировать Анкаре, что "его поведение по Сирии неприемлема", а приобретение российских ЗРК С-400 "недопустимым".
За введение новых санкций проголосовали 18 членов Комитета по иностранным делам, против - 4. Теперь документ должен быть рассмотрен на совместном заседании Сената.
Напомним, Конгресс США принял оборонный бюджет с помощью для Украины.