Комитет Сената США проголосовал за санкции против Турции за С-400 и вторжение в Сирию

Новые санкции, как указывает Менендес, должны продемонстрировать Анкаре, что "его поведение по Сирии неприемлема", а приобретение российских ЗРК С-400 "недопустимым".

За введение новых санкций проголосовали 18 членов Комитета по иностранным делам, против - 4. Теперь документ должен быть рассмотрен на совместном заседании Сената.

Напомним, Конгресс США принял оборонный бюджет с помощью для Украины.