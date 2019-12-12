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Комітет Ради знову переніс розгляд законопроекту щодо ринку землі

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про перенесення розгляду законопроекту про запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення на завтра, передає кореспондент УНН.

"Ставлю на голосування питання про проведення засідання з розгляду цього питання завтра на 8:00", - зазначив голова комітету Микола Сольський.

Так, відповідне рішення підтримала більшість членів комітету.

Нагадаємо, комітет з питань аграрної та земельної політики почав розгляд законопроекту про запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення вчора, 11 грудня, проте, переніс розгляд на сьогодні, 12 грудня.

На сьогоднішньому засіданні, 12 грудня, народний депутат від "Слуги народу" Артем Чорноморов запропонував провести засідання у закритому режимі через вчорашню бійку після засідання цього комітету.

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