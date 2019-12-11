Закон про ринок землі у комітеті продовжать розглядати завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Комітет ВРУ з питань аграрної та земельної політики завтра, 12 грудня, продовжить розгляд законопроекту про ринок сільськогосподарської землі, який готується до другого читання. Про це під час засідання заявив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.
"Засідання продовжується завтра на 08:00. Сьогодні засідання закрито", - зазначив Сольський.
Окрім того, голова комітету доручив секретаріату, відповідно до рішення регламентного комітету, розбити правки за структурними частинами та об’єднати однакові за змістом для зручності подальшого розгляду.
Додамо, під час розгляду законопроекту щодо запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні на засіданні комітету фракція "Батьківщина" неодноразово наполягала поставити на голосування зняття законопроекту з розгляду.
Нагадаємо, до комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики надійшло 4 500 поправок до законопроекту щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.