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Ринок землі: комітет ВР після вчорашньої бійки перевів засідання у закритий режим

Київ • УНН

 • 17489 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. На засіданні парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики народний депутат від "Слуги народу" Артем Чорноморов запропонував провести засідання у закритому режимі через вчорашню бійку після засідання цього комітету. Відповідне рішення підтримала більшість, передає кореспондент УНН.

"Я би хотів внести пропозицію. Вчора сталося жахливе дійство - в стінах ВР нанесли тілесні ушкодження нардепу Андрію Богданцю, за чим було порушено кримінальне провадження. Також в останній час з приводу розгляду цього законопроекту в бік нардепів дуже часто поширюється погрози щодо їхнього здоров’я, життя та їх сім’ї… Пропоную провести закрите засідання і пропустити виключно акредитовані у ВР електронні засоби масової інформації", - зазначив народний депутат від "Слуги народу" Артем Чорноморов.

Так, голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський поставив пропозицію на голосування, і її підтримала більшість членів комітету. Засідання комітету відбудеться за участю членів комітету та акредитованих членів засобів масової інформації.

Нагадаємо, 12 грудня комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики на засіданні продовжив розгляд законопроекту №2178-10 щодо запровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні.

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