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Рынок земли: комитет ВР после вчерашней драки перевел заседание в закрытый режим

Рынок земли: комитет ВР после вчерашней драки перевел заседание в закрытый режим

Киев  •  УНН

 • 17477 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. На заседании парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики народный депутат от "Слуги народа" Артем Черноморов предложил провести заседание в закрытом режиме из-за вчерашней драки после заседания этого комитета. Соответствующее решение поддержало большинство, передает корреспондент УНН.

"Я бы хотел внести предложение. Вчера произошло ужасное действо - в стенах ВР нанесли телесные повреждения нардепу Андрею Богданцу, о чем было возбуждено уголовное производство. Также в последнее время по поводу рассмотрения этого законопроекта в сторону нардепов очень часто распространяется угрозы относительно их здоровья, жизни и их семьи... Предлагаю провести закрытое заседание и пропустить исключительно аккредитованные в ВР электронные средства массовой информации", - отметил народный депутат от "Слуги народа" Артем Черноморов.

Так, председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский поставил предложение на голосование, и ее поддержало большинство членов комитета. Заседание комитета состоится при участии членов комитета и аккредитованных представителей средств массовой информации.

Напомним, 12 декабря комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики на заседании продолжил рассмотрение законопроекта №2178-10 о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

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