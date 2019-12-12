Рынок земли: комитет ВР после вчерашней драки перевел заседание в закрытый режим

"Я бы хотел внести предложение. Вчера произошло ужасное действо - в стенах ВР нанесли телесные повреждения нардепу Андрею Богданцу, о чем было возбуждено уголовное производство. Также в последнее время по поводу рассмотрения этого законопроекта в сторону нардепов очень часто распространяется угрозы относительно их здоровья, жизни и их семьи... Предлагаю провести закрытое заседание и пропустить исключительно аккредитованные в ВР электронные средства массовой информации", - отметил народный депутат от "Слуги народа" Артем Черноморов.

Так, председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский поставил предложение на голосование, и ее поддержало большинство членов комитета. Заседание комитета состоится при участии членов комитета и аккредитованных представителей средств массовой информации.

Напомним, 12 декабря комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики на заседании продолжил рассмотрение законопроекта №2178-10 о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине.