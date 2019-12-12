Комітет ВР продовжив розгляд законопроекту про ринок землі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики на сьогоднішньому засіданні продовжив розгляд законопроекту №2178-10 щодо запровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні, передає кореспондент УНН.
"Вчора було рішення продовжити засідання сьогодні о 8:00. У нас питання розгляду законопроекту у другому читанні 2178-10", - сказав голова комітету Микола Сольський.
Нагадаємо, до комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики надійшло 4 500 поправок до законопроекту щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.
Раніше народні депутати України, при заблокованій трибуні й крики “Ганьба!”, ухвалили в першому читанні законопроект 2178-10 щодо запровадження ринку землі.