Комитет ВР продолжил рассмотрение законопроекта о рынке земли

"Вчера было решение продолжить заседание сегодня в 8:00. У нас вопрос рассмотрения законопроекта во втором чтении 2178-10", - сказал председатель комитета Николай Сольский.

Напомним, в комитет ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики поступило 4500 поправок к законопроекту о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Ранее народные депутаты Украины, при заблокированной трибуне и крики "Позор!", приняли в первом чтении законопроект 2178-10 по внедрению рынка земли.