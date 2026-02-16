Комета Таттла-Джакобіні-Кресака змінила напрямок свого обертання та може припинити існування за 25 років

$42.990.00
51.030.00
ukenru
00:16 • 4922 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 12189 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 33171 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 35207 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 30483 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 29633 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 69118 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 50300 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 44338 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 34309 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
4м/с
86%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заявив Нетаньягу, що підтримає ізраїльські удари по Ірану - ЗМІ15 лютого, 18:17 • 5258 перегляди
Зеленський оголосив про запровадження спортивних санкцій після скандалу на Олімпіаді15 лютого, 18:34 • 5898 перегляди
МЗС України закликало до бойкоту Міжнародної премії ЮНЕСКО-росія ім. Менделєєва 15 лютого, 18:47 • 5018 перегляди
Китай таємно будує ядерні об'єкти у віддалених гірських долинах - NYTPhoto15 лютого, 19:10 • 13173 перегляди
Угорщина та Словаччина вимагають від Хорватії відкриття альтернативного маршруту для транзиту нафти з рф в обхід України15 лютого, 21:02 • 5668 перегляди
Публікації
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 33168 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 99720 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 157660 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 88660 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 105004 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Віктор Орбан
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Вашингтон
Китай
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти01:45 • 1114 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 17221 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 25694 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 24412 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 27295 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
ChatGPT
Фільм
Серіали

Комета Таттла-Джакобіні-Кресака змінила напрямок свого обертання та може припинити існування за 25 років

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Комета 41P/TGK зупинилася та почала обертатися у протилежний бік, що загрожує її цілісності. Через хаотичні зміни швидкості обертання вона може розлетітися на шматки протягом 25 років.

Комета Таттла-Джакобіні-Кресака змінила напрямок свого обертання та може припинити існування за 25 років

Новий аналіз даних космічного телескопа "Хаббл" показав незвичайну поведінку комети 41P/TGK, яка входить до родини Юпітера. Астроном Девід Джуїтт із Каліфорнійського університету виявив, що космічне тіло не просто сповільнилося після проходження перигелію, а повністю зупинилося і почало обертатися у протилежний бік. Про це пише УНН.

Деталі

Під час зближення із Сонцем у 2017 році період обертання комети спершу збільшився з 20 до 53 годин через реактивні сили газу, що виривався з її поверхні. Проте грудневі спостереження того ж року зафіксували несподіване прискорення до 14,4 годин у зворотному напрямку. Вчені пояснюють таку "драматичну" зміну надзвичайно малим розміром ядра – лише 500 метрів у діаметрі – що робить його дуже чутливим до викидів речовини.

Позаземний легендарний сигнал "Вау!" став ще загадковішим: нові дані підтвердили його рекордну потужність12.01.26, 04:31 • 5985 переглядiв

Обертальні зміни в TGK є простим наслідком його малого розміру, а не виділення газів, яке є незвичайним за величиною чи кутовою структурою

– пояснює автор дослідження Девід Джуїтт.

Ризик розпаду та майбутнє небесного тіла

Такі хаотичні зміни швидкості обертання створюють колосальну напругу, яка загрожує цілісності об'єкта. Згідно з розрахунками, хоча орбітальна стабільність комети розрахована ще на 10 000 років, через нестабільний спін вона може буквально розлетітися на шматки внаслідок обертального розпаду вже протягом наступних 25 років.

Науковці сподіваються отримати більше відповідей під час наступного повернення комети до перигелію, яке відбудеться у 2028 році. Це дозволить перевірити гіпотези щодо того, чи завжди комета була такою активною, або ж вона є залишком значно більшого небесного тіла, яке поступово руйнується під дією сонячного тепла.

Комета Галлея була відкрита раніше, ніж вважалось до того - дослідження11.02.26, 12:24 • 3230 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнології