Комета Таттла-Джакобіні-Кресака змінила напрямок свого обертання та може припинити існування за 25 років

Комета 41P/TGK зупинилася та почала обертатися у протилежний бік, що загрожує її цілісності. Через хаотичні зміни швидкості обертання вона може розлетітися на шматки протягом 25 років.

Новий аналіз даних космічного телескопа "Хаббл" показав незвичайну поведінку комети 41P/TGK, яка входить до родини Юпітера. Астроном Девід Джуїтт із Каліфорнійського університету виявив, що космічне тіло не просто сповільнилося після проходження перигелію, а повністю зупинилося і почало обертатися у протилежний бік. Про це пише УНН. Деталі Під час зближення із Сонцем у 2017 році період обертання комети спершу збільшився з 20 до 53 годин через реактивні сили газу, що виривався з її поверхні. Проте грудневі спостереження того ж року зафіксували несподіване прискорення до 14,4 годин у зворотному напрямку. Вчені пояснюють таку "драматичну" зміну надзвичайно малим розміром ядра – лише 500 метрів у діаметрі – що робить його дуже чутливим до викидів речовини. Позаземний легендарний сигнал "Вау!" став ще загадковішим: нові дані підтвердили його рекордну потужність Обертальні зміни в TGK є простим наслідком його малого розміру, а не виділення газів, яке є незвичайним за величиною чи кутовою структурою – пояснює автор дослідження Девід Джуїтт. Ризик розпаду та майбутнє небесного тіла Такі хаотичні зміни швидкості обертання створюють колосальну напругу, яка загрожує цілісності об'єкта. Згідно з розрахунками, хоча орбітальна стабільність комети розрахована ще на 10 000 років, через нестабільний спін вона може буквально розлетітися на шматки внаслідок обертального розпаду вже протягом наступних 25 років. Науковці сподіваються отримати більше відповідей під час наступного повернення комети до перигелію, яке відбудеться у 2028 році. Це дозволить перевірити гіпотези щодо того, чи завжди комета була такою активною, або ж вона є залишком значно більшого небесного тіла, яке поступово руйнується під дією сонячного тепла.