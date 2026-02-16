$42.990.00
Комета Таттла-Джакобини-Кресака изменила направление своего вращения и может прекратить существование через 25 лет

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Комета 41P/TGK остановилась и начала вращаться в противоположную сторону, что угрожает ее целостности. Из-за хаотических изменений скорости вращения она может разлететься на куски в течение 25 лет.

Комета Таттла-Джакобини-Кресака изменила направление своего вращения и может прекратить существование через 25 лет

Новый анализ данных космического телескопа «Хаббл» показал необычное поведение кометы 41P/TGK, входящей в семейство Юпитера. Астроном Дэвид Джуитт из Калифорнийского университета обнаружил, что космическое тело не просто замедлилось после прохождения перигелия, а полностью остановилось и начало вращаться в противоположную сторону. Об этом пишет УНН.

Детали

Во время сближения с Солнцем в 2017 году период вращения кометы сначала увеличился с 20 до 53 часов из-за реактивных сил газа, вырывавшегося с ее поверхности. Однако декабрьские наблюдения того же года зафиксировали неожиданное ускорение до 14,4 часов в обратном направлении. Ученые объясняют такое «драматическое» изменение чрезвычайно малым размером ядра – всего 500 метров в диаметре – что делает его очень чувствительным к выбросам вещества.

Вращательные изменения в TGK являются простым следствием его малого размера, а не выделения газов, которое является необычным по величине или угловой структуре

– объясняет автор исследования Дэвид Джуитт.

Риск распада и будущее небесного тела

Такие хаотические изменения скорости вращения создают колоссальное напряжение, которое угрожает целостности объекта. Согласно расчетам, хотя орбитальная стабильность кометы рассчитана еще на 10 000 лет, из-за нестабильного спина она может буквально разлететься на куски в результате вращательного распада уже в течение следующих 25 лет.

Ученые надеются получить больше ответов во время следующего возвращения кометы к перигелию, которое состоится в 2028 году. Это позволит проверить гипотезы относительно того, всегда ли комета была такой активной, или же она является остатком значительно большего небесного тела, которое постепенно разрушается под действием солнечного тепла.

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии