Комета Галлея была открыта раньше, чем считалось до того - исследование

$43.030.02
51.120.36
ukenru
Эксклюзив
09:46 • 1766 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
09:00 • 10068 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
06:59 • 14255 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 29825 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 31924 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 29401 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 30515 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 24696 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 19764 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 22865 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дипломатические усилия США и Ирана зашли в тупик на фоне угрозы авиаударов11 февраля, 01:12 • 14220 просмотра
Директор национальной разведки США Тулси Габбард расформировывает спецгруппу по изучению иностранного влияния11 февраля, 04:40 • 5544 просмотра
Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море05:23 • 10587 просмотра
Американские прокуроры не смогли предъявить обвинения законодателям-демократам за призыв к военным05:38 • 5202 просмотра
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo07:17 • 11162 просмотра
публикации
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
09:00 • 10081 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 32632 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 39279 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 35456 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 50298 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Днепропетровская область
Село
Реклама
УНН Lite
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ08:43 • 3086 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 26369 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 28038 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 27309 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 52743 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Хранитель
Бильд

Комета Галлея была открыта раньше, чем считалось до того - исследование

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Ученые обнаружили, что долгопериодический характер кометы Галлея был зафиксирован на столетие раньше, чем считалось. Монах Эйлмер увидел ее в 1066 году, а Эдмонд Галлей лишь спустя несколько столетий продемонстрировал, что это один и тот же объект.

Комета Галлея была открыта раньше, чем считалось до того - исследование
Фото: pixabay

Ученые выяснили, что долгопериодический характер кометы Галлея зафиксировали на столетие раньше, чем считалось до этого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SciTechDaily.

Подробности

По данным исследования, еще в Средние века эту комету увидел монах Эйлмер из английского города Мальмсбери. Вероятно, в 1066 году он, уже будучи пожилым человеком, понял, что наблюдает комету, которую видел в 989 году.

Уже через несколько веков английский астроном Эдмонд Галлей продемонстрировал, что эта комета была одним и тем же объектом, который наблюдается по "расписанию". Эту комету фиксировали в 1531, 1607 и 1682 годах.

Впоследствии она получила наименование 1P/Halley. Также сообщается, что во время недолгого правления короля Гарольда Годвинсона, с 6 января по 14 октября 1066 года.

По данным нового исследования, комета наблюдалась пять раз в течение столетий, предшествовавших этой дате. Эти появления также связывали со смертью королей, войнами или голодом на Британских островах.

Напомним

Международная сеть предупреждения об астероидах IAWN отслеживает межзвездную комету 3I/ATLAS, которая приблизится к Земле на 270 миллионов километров. Это наблюдение является частью кампании по совершенствованию измерения путей комет и астероидов.

Евгений Устименко

Новости МираТехнологии
Великобритания