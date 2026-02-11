Комета Галлея была открыта раньше, чем считалось до того - исследование
Ученые обнаружили, что долгопериодический характер кометы Галлея был зафиксирован на столетие раньше, чем считалось. Монах Эйлмер увидел ее в 1066 году, а Эдмонд Галлей лишь спустя несколько столетий продемонстрировал, что это один и тот же объект.
По данным исследования, еще в Средние века эту комету увидел монах Эйлмер из английского города Мальмсбери. Вероятно, в 1066 году он, уже будучи пожилым человеком, понял, что наблюдает комету, которую видел в 989 году.
Уже через несколько веков английский астроном Эдмонд Галлей продемонстрировал, что эта комета была одним и тем же объектом, который наблюдается по "расписанию". Эту комету фиксировали в 1531, 1607 и 1682 годах.
Впоследствии она получила наименование 1P/Halley. Также сообщается, что во время недолгого правления короля Гарольда Годвинсона, с 6 января по 14 октября 1066 года.
По данным нового исследования, комета наблюдалась пять раз в течение столетий, предшествовавших этой дате. Эти появления также связывали со смертью королей, войнами или голодом на Британских островах.
