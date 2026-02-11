Комета Галлея була відкрита раніше, ніж вважалось до того - дослідження

$43.030.02
Ексклюзив
09:46 • 1340 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 8786 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
06:59 • 13854 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 29428 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 31593 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 29214 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 30376 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 24637 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 19728 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 22780 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
09:00 • 8802 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 32297 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 38970 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 35141 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 50032 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ08:43 • 2846 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 26254 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 27933 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 27210 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 52652 перегляди
Комета Галлея була відкрита раніше, ніж вважалось до того - дослідження

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Вчені виявили, що довгоперіодичний характер комети Галлея зафіксували на століття раніше, ніж вважалося. Монах Ейлмер побачив її у 1066 році, а Едмонд Галлей лише через кілька століть продемонстрував, що це один і той самий об'єкт.

Комета Галлея була відкрита раніше, ніж вважалось до того - дослідження
Фото: pixabay

Вчені з’ясували, що довгоперіодичний характер комети Галлея зафіксували на століття раніше, ніж вважалося до цього. Про це повідомляє УНН з посиланням на SciTechDaily.

Деталі

За даними дослідження, ще у Середні віки цю комету побачив монах Ейлмер з англійського міста Мальмсбері. Ймовірно, у 1066 році він, вже будучі літньою людиною, зрозумів, що спостерігає комету, яку бачила в 989 році.

Вже через кілька століть англійський астроном Едмонд Галлей продемонстрував, що ця комета була одним і тим самим об'єктом, який спостерігається за "розкладом". Цю комету фіксували в 1531, 1607 і 1682 роках.

Згодом вона отримала найменування 1P/Halley. Також повідомляється, що під час недовгого правління короля Гарольда Годвінсона, з 6 січня до 14 жовтня 1066 року.

За даними нового дослідження, комета спостерігалася п'ять разів протягом століть, що передували цій даті. Ці появи також пов'язували зі смертю королів, війнами або голодом на Британських островах.

Нагадаємо

Міжнародна мережа попередження про астероїди IAWN відстежує міжзоряну комету 3I/ATLAS, яка наблизиться до Землі на 270 мільйонів кілометрів. Це спостереження є частиною кампанії з вдосконалення вимірювання шляхів комет та астероїдів.

Євген Устименко

Новини СвітуТехнології
Велика Британія