Комета Галлея була відкрита раніше, ніж вважалось до того - дослідження

Вчені з’ясували, що довгоперіодичний характер комети Галлея зафіксували на століття раніше, ніж вважалося до цього. Про це повідомляє УНН з посиланням на SciTechDaily.

Деталі

За даними дослідження, ще у Середні віки цю комету побачив монах Ейлмер з англійського міста Мальмсбері. Ймовірно, у 1066 році він, вже будучі літньою людиною, зрозумів, що спостерігає комету, яку бачила в 989 році.

Вже через кілька століть англійський астроном Едмонд Галлей продемонстрував, що ця комета була одним і тим самим об'єктом, який спостерігається за "розкладом". Цю комету фіксували в 1531, 1607 і 1682 роках.

Згодом вона отримала найменування 1P/Halley. Також повідомляється, що під час недовгого правління короля Гарольда Годвінсона, з 6 січня до 14 жовтня 1066 року.

За даними нового дослідження, комета спостерігалася п'ять разів протягом століть, що передували цій даті. Ці появи також пов'язували зі смертю королів, війнами або голодом на Британських островах.

