Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про знищену за день російську військову техніку

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“21 червня на Київщині та Донеччині підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено два безпілотні літальні апарати російських окупаційних військ. Також підрозділом ЗРВ ліквідовано авіаційну ракету класу „повітря-поверхня“ Х-59”, — йдеться у повідомленні.

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Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснили кілька авіаударів по ворожих позиціях. Ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, живу силу противника, знищено два склади боєприпасів рашистів.

Російська сторона про втрати не повідомляє.

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