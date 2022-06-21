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Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про знищену за день російську військову техніку

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про знищену за день російську військову техніку

Київ • УНН

 • 302273 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що його підрозділи упродовж вівторка знищили кілька одиниць військової техінки армії росії, а також два склади з боєприпасами. Про це повідомляє УНН.

Цитата

“21 червня на Київщині та Донеччині підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено два безпілотні літальні апарати російських окупаційних військ. Також підрозділом ЗРВ ліквідовано авіаційну ракету класу „повітря-поверхня“ Х-59”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснили кілька авіаударів по ворожих позиціях. Ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, живу силу противника, знищено два склади боєприпасів рашистів.

Російська сторона про втрати не повідомляє.

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