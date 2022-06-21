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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Командование Воздушных сил ВСУ сообщило об уничтоженной за день российской военной технике

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило об уничтоженной за день российской военной технике

Киев • УНН

 • 302272 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что его подразделения на протяжении вторника уничтожили несколько единиц военной техники армии россии, а также два состава с боеприпасами. Об этом сообщает УНН.

Цитата

“21 июня на Киевщине и Донецкой области подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены два беспилотных летательных аппарата российских оккупационных войск. Также подразделением ЗРВ ликвидирована авиационная ракета класса „воздух-поверхность“ Х-59”, — говорится в сообщении.

Подробности

Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков, под прикрытием истребителей, совершили несколько авиаударов по враждебным позициям. Ликвидировано до 10 боевых бронированных машин, живая сила противника, уничтожены два состава боеприпасов рашистов.

Российская сторона о потерях не сообщает.

Напомним

На Запорожье оккупанты "отжимают" бизнес у людей, в курортных городах – базы отдыха.

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