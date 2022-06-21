На Запоріжжі окупанти "віджимають" бізнес у людей, в курортних містах - бази відпочинку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Керівник Запорізької ОВА (ОВА) Олександр Старух під час прямого ефіру "Freedom UA" повідомив, що в області окупанти "віджимають" бізнес у людей, в курортних містах - бази відпочинку. Про це інформує УНН.
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Очільник регіону зауважує, що на тимчасово окупованих територіях ситуація залишається ускладненою. Крім цього, армія окупанта продовжує тероризувати місцеве населення. Більш того, намагаються “віджимати” бізнес у людей, в курортних містах — бази відпочинку, крадуть техніку тощо.
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“Території зазнають великих збитків, тому що окупанти продовжують грабувати, займатися мародерством. А наші південні райони завжди жили та заробляли саме в курортний сезон. Наразі йде війна, курортного сезону не буде. А ті люди, які там залишилися, для них можуть настати важкі часи”, — заявив Старух.
Наприклад, у Бердянську з березня немає газопостачання, в Приморську теж. Немає нормальної ціни і на сільськогосподарські продукти. Якщо раніше все це розвозилося по всій Україні, то зараз окупанти намагаються примусити фермерів продавати зерно і овочі забезцінь.
Нагадаємо
У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області більшість працівників місцевих шкіл відмовилися від співпраці з окупантами.