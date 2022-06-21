На Запорожье оккупанты "отжимают" бизнес у людей, в курортных городах - базы отдыха
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Руководитель Запорожской ОВА (ОВА) Александр Старух во время прямого эфира “Freedom UA” сообщил, что в области оккупанты “отжимают” бизнес у людей, в курортных городах — базы отдыха. Об этом информирует УНН.
Подробности
Глава региона отмечает, что на временно оккупированных территориях ситуация остается усложненной. Кроме того, армия оккупанта продолжает терроризировать местное население. Более того, пытаются “отжимать” бизнес у людей, в курортных городах — базы отдыха, воруют технику и т.д.
Цитата
“Территории терпят большой ущерб, потому что оккупанты продолжают грабить, заниматься мародерством. А наши южные районы всегда жили и зарабатывали именно в курортный сезон. Сейчас идет война, курортного сезона не будет. А те люди, которые там остались, для них могут наступить трудные времена”, — заявил Старух.
Например, в Бердянске с марта нет газоснабжения, в Приморске тоже. Нет нормальной цены и на сельскохозяйственные продукты. Если раньше все это развозилось по по всей Украине, то сейчас оккупанты пытаются заставить фермеров продавать зерно и овощи обесцений.
Напомним
В временно захваченном Мелитополе Запорожской области большинство работников местных школ отказались от сотрудничества с оккупантами.