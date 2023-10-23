Командувач Повітряних сил показав бойову роботу ЗРК HAWK цієї ночі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав бойову роботу американського ЗРК HAWK цієї ночі, передає УНН.
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"100-відсотковий результат дається нелегко, та ми будемо наближатись до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону! Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою! На відео – бойова робота американського ЗРК HAWK цієї ночі, який поряд із більш сучасними зенітними ракетними системами союзників, боронить українське небо!" - написав Олещук у підписі до відео у Telegram.
Він подякував усім захисникам неба за нинішній результат, висловив вдячність за "швидкість та наполегливість в опануванні новими системами". "Посилюємо ППО, боронимо країну! Разом – до перемоги!" - зазначив він.
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