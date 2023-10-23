Командующий Воздушных сил показал боевую работу ЗРК HAWK этой ночью
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук показал боевую работу американского ЗРК HAWK этой ночью, передает УНН.
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"100-процентный результат дается нелегко, но мы будем приближаться к нему ежедневно, укрепляя нашу противовоздушную оборону! Западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя! На видео – боевая работа американского ЗРК HAWK этой ночью, который наряду с более современными зенитными ракетными системами союзников, защищает украинское небо!" - написал Олещук в подписи к видео в Telegram.
Он поблагодарил всех защитников неба за нынешний результат, выразил благодарность за "скорость и настойчивость в освоении новых систем". "Усиливаем ПВО, защищаем страну! Вместе – к победе!" - отметил он.
Напомним
В небе над Украиной за ночь уничтожили ракету Х-59 и 14 ударных дронов.