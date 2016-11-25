Командира роти столичного "Беркуту" судитимуть

Вказані особи обвинувачуються у тому, що перевищили владу та свої службові повноваження у квітні 2010 року під час проведення одного із відкритих заходів в «Українському домі» у Києві. Вони спровокували конфлікт та безпідставно застосували силу до відвідувачів цього заходу, затримали 14 з них, серед яких був Герой України похилого віку і заподіяли їм тілесні ушкодження.

Крім того, зазначені правоохоронці з метою приховування своїх злочинних дій перешкодили журналістській діяльності та застосували насильство і спричинили тілесні ушкодження журналісту одного з телевізійних каналів, який намагався задокументувати їх незаконні дії.

Щодо злочинців відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб), ч.2 ст.365 (перевищення влади), ч.1 ст.171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) КК України, їх справу направлено до суду для подальшого розгляду.