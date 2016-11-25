Командира роты столичного "Беркута" будут судить

Указанные лица обвиняются в том, что превысили власть и свои служебные полномочия в апреле 2010 года во время проведения одного из открытых мероприятий в "Украинском доме" в Киеве. Они спровоцировали конфликт и безосновательно применили силу к посетителям этого мероприятия, задержали 14 из них, среди которых был Герой Украины пожилого возраста и нанесли им телесные повреждения.

Кроме того, указанные правоохранители с целью сокрытия своих преступных действий помешали журналистской деятельности и применили насилие и нанесли телесные повреждения журналисту одного из телевизионных каналов, который пытался задокументировать их незаконные действия.

В отношении преступников возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц), ч.2 ст.365 (превышение власти), ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины, их дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.