Командир чеченських спецпризначенців визнав, що його бойовий побратим воював на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Командир чеченського полку поліції спецпризначення імені Ахмата Кадирова Замід Чалаєв, вітаючи свого товариша по службі, повідомив, що останній воював на сході України, передає УНН із посиланням на Кавказьку службу "Радіо Свобода" "Кавказ.Реалії".
Повідомляється, що Чалаєв розмістив у соцмережі Instagram фотографію товариша по службі у званні лейтенанта. У коментарях у нього запитали, звідки стільки нагород у чоловіка на фото.
Командир полку відповів, що це нагороди за "службу в інших країнах" – Україні, Лівії, Сирії та сепаратистському регіоні Грузії - Південній Осетії.
В іншому дописі, відповідаючи на коментар "в Україні наших немає", Чалаєв пише, що "він був" (чоловік на фото – ред.).
Як зазначає служба, лідер Чечні Рамзан Кадиров раніше заявляв, що в Україні не воюють "чеченські батальйони", але визнав присутність чеченських "добровольців" на боці оголошених в Україні терористичними і підтримуваними Росією угрупованнями "ДНР" та "ЛНР".
Нагадаємо, раніше глава Чечні Рамзан Кадиров зажадав від Президента України Володимира Зеленського "підтвердити" принесені ним раніше вибачення.