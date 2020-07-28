Командир чеченских спецназовцев признал, что его сослуживец воевал на Донбассе

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 27319 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101395 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106279 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133127 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110485 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131135 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102008 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102580 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104421 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Командир чеченских спецназовцев признал, что его сослуживец воевал на Донбассе

Командир чеченских спецназовцев признал, что его сослуживец воевал на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 30087 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Командир чеченского полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев, приветствуя своего сослуживца, сообщил, что последний воевал на востоке Украины, передает УНН со ссылкой на Кавказскую службу "Радио Свобода" "Кавказ.Реалии".

Сообщается, что Чалаев разместил в соцсети Instagram фотографию сослуживца в звании лейтенанта. В комментариях у него спросили, откуда столько наград у мужчины на фото.

Командир полка ответил, что это награды за "службу в других странах" - в Украине, Ливии, Сирии и сепаратистском регионе Грузии - Южной Осетии.

В другом заметке, отвечая на комментарий "в Украине наших нет", Чалаев пишет, что "он был" (мужчина на фото - ред.).

Как отмечает служба, лидер Чечни Рамзан Кадыров ранее заявлял, что в Украине не воюют "чеченские батальоны", но признал присутствие чеченских "добровольцев" на стороне объявленных в Украине террористическими и поддерживаемыми Россией группировками "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от Президента Украины Владимира Зеленского "подтвердить" принесенные им ранее извинения.

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