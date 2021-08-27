Команда Моурінью та ще два колективи: "Зоря" отримала суперників у Лізі конференцій УЄФА

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Стамбулі відбулося історичне жеребкування групового раунду Ліги конференцій УЄФА на якому своїх суперників отримала луганська "Зоря", передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Деталі

Суперниками футболістів луганської "Зорі" по квартету С будуть італійська "Рома", якою тренує відомий фахівець Жозе Моурінью, болгарський "ЦСКА" та команда "Буде-Глімт" із Норвегії.

Результати жеребкування групового турніру Ліги конференцій-2021/2022:

Група А: "ЛАСК" (Австрія), "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль), "Алашкерт" (Вірменія), "ГІК" (Фінляндія).
Група В: "Гент" (Бельгія), "Партизан" (Сербія), "Флора" (Естонія), "Анортосіс" (Кіпр)
Група С: "Рома" (Італія), "Зоря" (Україна), "ЦСКА" (Болгарія), "Буде-Глімт" (Норвегія).
Група D: "АЗ" (Нідерланди), "Клуж" (Румунія), "Яблонець" (Чехія), "Рандерс" (Данія)
Група E: "Славія" (Чехія), "Феєноорд" (Нідерланди), "Уніон" (Німеччина), "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль).
Група F: "Копенгаген" (Данія), "ПАОК" (Греція), "Слован" (Словаччина), "Лінкольн" (Гібралтар)
Група G: "Тоттенгем" (Англія), "Ренн" (Франція), "Вітесс" (Нідерланди), "Мура" (Словенія).
Група H: "Базель" (Швейцарія), "Карабах" (Азербайджан), "Кайрат" (Казахстан), "Омонія" (Кіпр).

Доповнення

Переможці груп одразу потраплять до 1/8 фіналу. Команди, що посядуть у своїх квартетах другі місця, проведуть стикові поєдинки проти тих клубів, які у групах Ліги Європи будуть третіми.

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