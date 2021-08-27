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Команда Моуринью и еще два коллектива: "Заря" получила соперников в Лиге конференций УЕФА

Команда Моуринью и еще два коллектива: "Заря" получила соперников в Лиге конференций УЕФА

Киев  •  УНН

 • 20587 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Стамбуле состоялось историческое жеребьевки группового раунда Лиги конференций УЕФА на котором своих соперников получила луганская "Заря", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Соперниками футболистов луганской “Зари” по квартету С будут итальянская “Рома”, которой тренирует известный специалист Жозе Моуринью, болгарский “ЦСКА” и команда “Будё-Глимт” из Норвегии.

Результаты жеребьевки группового турнира Лиги конференций-2021/2022:

Группа А: “ЛАСК” (Австрия), “Маккаби” (Тель-Авив, Израиль), “Алашкерт” (Армения), “ИК” (Финляндия).
Группа В: “Гент” (Бельгия), “Партизан” (Сербия), “Флора” (Эстония), “Анортосис” (Кипр)
Группа С: “Рома” (Италия), “Заря” (Украина), “ЦСКА” (Болгария), “Будё-Глимт” (Норвегия).
Группа D: “АЗ” (Нидерланды), “Клуж” (Румыния), “Яблонец” (Чехия), “Рандерс” (Дания)
Группа E: “Славия” (Чехия), “Фейеноорд” (Нидерланды), “Унион” (Германия), “Маккаби” (Хайфа, Израиль).
Группа F: “Копенгаген” (Дания), “ПАОК” (Греция), “Слован” (Словакия), “Линкольн” (Гибралтар)
Группа G: “Тоттенхэм” (Англия), “Ренн” (Франция), “Витесс” (Нидерланды), “Мура” (Словения).
Группа H: “Базель” (Швейцария), “Карабах” (Азербайджан), “Кайрат” (Казахстан), “Омония” (Кипр).

Дополнение

Победители групп сразу попадут в 1/8 финала. Команды, занявшие в своих квартетах вторые места, проведут стыковые поединки против тех клубов, которые в группах Лиги Европы будут третьими.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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