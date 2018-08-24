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Команда Австрії виграла VII Чемпіонат світу з футболу української діаспори

Київ • УНН

 • 14214 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Команда футболістів з Австрії з рахунком 1:0 виграла фінальний матч VII Чемпіонату світу серед команд української діаспори у збірної Польщі і стала переможцем турніру, передає УНН з посиланням на ФФУ.

Команда Австрії виграла VII Чемпіонат світу з футболу української діаспори

Ігри першості проходили на полях стадіонів в Ірпені і центральній спортивній арені Гостомеля Київської області і зібрали непрофесійні колективи з 11 країн. При цьому, польські українці були представлені відразу двома командами - з Вроцлава та Любліна.

До вже постійним учасникам з Польщі, Іспанії, Ізраїлю, Молдови, Білорусі, Естонії та Чехії в рамках нинішньої VII першості приєдналися команди-дебютанти з Болгарії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Австрії та США. Всього в турнірі виступали 240 футболістів, яких підтримували рідні, друзі та знайомі. Тобто кількість закордонних українців, які прибули на історичну батьківщину, склала близько 400 осіб.

Вік учасників чемпіонату становив від 16 до 60 років. У футбольному турнірі взяли участь як аматори, так і визнані майстри шкіряного м'яча. Так за діаспорну команду США був заявлений легендарний гравець київського "Динамо" і збірної колишнього СРСР Іван Яремчук, який зараз живе у Флориді.

"Цей чемпіонат не тільки чисто спортивний захід, але і подія міждержавного значення, що об'єднує українців всього світу. Такі зустрічі демонструють нашу міць і незламність, незважаючи на всі проблеми і труднощі, які зараз переживає Україна", - зазначив, спілкуючись зі ЗМІ перший віце президент Федерації футболу України Вадим Костюченко.

Під час зустрічі в Федерації футболу України з представниками оргкомітету турніру і членами міжнародного об'єднання українських громад, керівники ФФУ запропонували запуск спільного проекту - турніру серед дитячих команд діаспори, який стартує в наступному році. Учасники зустрічі домовилися, що фінал турніру відбудеться на НТК ім. В. Баннікова. Крім того, керівники федерації запропонували гостям з діаспори фінал наступного чемпіонату світу з футболу серед команд діаспори також провести на полі НТК ім. В. Баннікова.

"Ми захоплюємося прекрасною організацією Чемпіонату світу серед команд діаспори і позитивним настроєм, з яким наші земляки беруть участь в цих змаганнях. Це прекрасний проект, який об'єднує українців, що живуть в різних країнах і на різних континентах. Від імені президента Федерації футболу України висловлюю вам і всій українській діаспорі подяку за активну підтримку наших національних збірних під час важливих міжнародних матчів. Зокрема, дякуємо українській діаспорі в Чехії, представники якої готуються до підтримки нашої головної команди під час першого матчу Ліги націй, який відбудеться 6 вересня. Упевнений, що ваш активний рух уболівальників стане серйозною опорою для збірної України", - зазначив він.

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