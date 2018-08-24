Команда Австрии выиграла VII Чемпионат мира по футболу украинской диаспоры

Игры первенства проходили на полях стадионов в Ирпене и центральной спортивной арене Гостомеля Киевской области и собрали непрофессиональные коллективы из 11 стран. При этом, польские украинцы были представлены сразу двумя командами - из Вроцлава и Люблина.

К уже постоянным участникам из Польши, Испании, Израиля, Молдовы, Беларуси, Эстонии и Чехии в рамках нынешнего VII первенства присоединились команды-дебютанты из Болгарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Австрии и США. Всего в турнире выступали 240 футболистов, которых поддерживали родные, друзья и знакомые. То есть количество зарубежных украинцев, прибывших на историческую родину, составила около 400 человек.

Возраст участников чемпионата составлял от 16 до 60 лет. В футбольном турнире приняли участие как любители, так и признанные мастера кожаного мяча. Так за диаспорную команду США был заявлен легендарный игрок киевского "Динамо" и сборной бывшего СССР Иван Яремчук, который сейчас живет во Флориде.

"Этот чемпионат не только чисто спортивное мероприятие, но и событие межгосударственного значения, объединяющее украинцев всего мира. Такие встречи демонстрируют нашу мощь и несокрушимость, несмотря на все проблемы и трудности, которые сейчас переживает Украина", - отметил, общаясь со СМИ первый вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко.

Во время встречи в Федерации футбола Украины с представителями оргкомитета турнира и членами международного объединения украинских общин, руководители ФФУ предложили запуск совместного проекта - турнира среди детских команд диаспоры, который стартует в следующем году. Участники встречи договорились, что финал турнира состоится на уТК им. В. Банникова. Кроме того, руководители федерации предложили гостям из диаспоры финал следующего чемпионата мира по футболу среди команд диаспоры также провести на поле УТК им. В. Банникова.

"Мы восхищаемся прекрасной организацией Чемпионата мира среди команд диаспоры и позитивным настроем, с которым наши земляки участвуют в этих соревнованиях. Это прекрасный проект, который объединяет украинцев, живущих в разных странах и на разных континентах. От имени президента Федерации футбола Украины выражаю вам и всей украинской диаспоре благодарность за активную поддержку наших национальных сборных во время важных международных матчей. В частности, благодарим украинскую диаспору в Чехии, представители которой готовятся к поддержке нашей главной команды во время первого матча Лиги наций, который состоится 6 сентября. Уверен, что ваше активное движение болельщиков станет серьезной опорой для сборной Украины", - отметил он.