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Колишня радниця Рональда Рейгана попросила у Путіна російське громадянство

Київ • УНН

 • 28909 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Ексрадниця 40-го президента Сполучених Штатів Рональда Рейгана Сюзанна Массі попросила громадянство РФ у російського президента Володимира Путіна. Своє бажання стати росіянкою вона озвучила в ефірі одного із російських телеканалів, передає УНН.

Колишня радниця Рональда Рейгана попросила у Путіна російське громадянство

Цитата

"Якщо президент Володимир Володимирович знайде можливість дати мені громадянство Росії, це буде честю для мене... Я знаю, що вони будуть говорити, що я - зрадниця. Я людина, яка проти Америки", - заявила Массі.

Деталі

Вона підкреслила, що присвятила багато років зближенню народів двох країн, тому хоче залишитися в Росії і продовжувати свою справу.

Колишня співробітниця Держдепу назвала нинішнього президента США Джо Байдена "маріонеткою", а його адміністрацію - "болотом". Массі зазначила, що Байден "дуже стара людина і навряд чи доживе до кінця свого президентського терміну".

Довідка

Відомо, що Сюзанна Массі народилася в Нью-Йорку в 1931 році. Вона закінчила Вассарський коледж, а також вчилася в Сорбонні і Інституті політичних досліджень в Парижі.

Сюзанна Массі з 1984 по 1988 рік була радницею Рейгана по відносинам з СРСР.

Массі прозвали "жінкою, яка зупинила холодну війну". За часів Рейгана з її подачі керівництво країни переглянуло ставлення до СРСР як до "імперії зла".

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