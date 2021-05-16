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Бывшая советница Рональда Рейгана попросила у Путина российское гражданство

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Экс-советница 40-го президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана Сюзанна Масси попросила гражданство РФ у российского президента Владимира Путина. Свое желание стать россиянкой она озвучила в эфире одного из российских телеканалов, передает УНН.

Бывшая советница Рональда Рейгана попросила у Путина российское гражданство

Цитата

"Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня... Я знаю, что они будут говорить, что я - предательница. Я человек, который против Америки", - заявила Масси.

Детали

Она подчеркнула, что посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России и продолжать свое дело.

Бывшая сотрудница Госдепа назвала нынешнего президента США Джо Байдена "марионеткой", а его администрацию - "болотом". Массе отметила, что Байден "очень старый человек и вряд ли доживет до конца своего президентского срока".

Справка

Известно, что Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. Она закончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже.

Сюзанна Масси с 1984 по 1988 год была советницей Рейгана по отношениям с СССР.

Массе прозвали "женщиной, которая остановила холодную войну". Во времена Рейгана с ее подачи руководство страны пересмотрело отношение к СССР как к "империи зла".

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