Колишнього прем'єра Пакистану після протестів відпустили під заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Пакистану, головний опозиційний лідер Імран Хан, якого було заарештованого за звинуваченнями в корупції на початку цього тижня, буде звільнений під заставу на два тижні за рішенням Верховногу суду Ісламабада, пише УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Колишній прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан знову постав перед судом після арешту у вівторок за звинуваченнями в корупції, що спровокувало насильство по всій країні, у результаті якого загинуло щонайменше 10 осіб і десятки отримали поранення.
У четвер Верховний суд країни постановив, що арешт був незаконним, і наказав звільнити його з-під варти, хоча Імран Хан провів ніч у поліції як гість з метою власного захисту.
Потім він звернувся до Верховного суду Ісламабаду, суду нижчої інстанції, з проханням переглянути рішення про його арешт.
Верховний суд заявив, що поважатиме п'ятничне рішення.
Доповнення
Популярний 70-річний лідер опозиції був заарештований на початку цього тижня Національним бюро звітності у зв'язку зі звинуваченнями в корупції.
На захист арешту колишнього колишнього прем'єр-міністра виступила міністр інформації Пакистану Марріум Аурангзеб.
"З людиною, яка ігнорує суд, яка не дотримується закону, яка уникає судів і яка вважає себе недоторканною і не може бути допитаною, потрібно поводитися так, як ставляться до кожного громадянина", - заявила в інтерв'ю Sky News Аурангзеб
Вона відкинула заяви про політичні мотиви арешту, оскільки пан Хан перебуває на хвилі популярності після замаху на нього.
"Якби ми хотіли заарештувати його або змусити замовкнути через його популярність, ми б не чекали 14 місяців", - сказала вона.