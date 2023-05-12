Бывшего премьера Пакистана после протестов отпустили под залог
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Бывший премьер-министр Пакистана, главный оппозиционный лидер Имран Хан, который был арестован по обвинениям в коррупции в начале этой недели, будет освобожден под залог на две недели по решению Верховного суда Исламабада, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан вновь предстал перед судом после ареста во вторник по обвинениям в коррупции, что спровоцировало насилие по всей стране, в результате которого погибло по меньшей мере 10 человек и десятки получили ранения.
В четверг Верховный суд страны постановил, что арест был незаконным, и приказал освободить его из-под стражи, хотя Имран Хан провел ночь в полиции в качестве гостя в целях собственной защиты.
Затем он обратился в Верховный суд Исламабада, суд низшей инстанции, с просьбой пересмотреть свое первоначальное решение об аресте.
Верховный суд заявил, что будет уважать пятничное решение.
Дополнение
Популярный 70-летний лидер оппозиции был арестован в начале этой недели Национальным бюро отчетности в связи с обвинениями в коррупции.
В защиту ареста бывшего бывшего премьер-министра выступила министр информации Пакистана Марриум Аурангзеб.
"С человеком, который игнорирует суд, который не соблюдает закон, который избегает судов и который считает себя неприкосновенным и не может быть допрошен, нужно обращаться так, как относятся к каждому гражданину", - заявила в интервью Sky News Аурангзеб
Она отвергла заявления о политических мотивах ареста, поскольку господин Хан находится на волне популярности после покушения на него.
"Если бы мы хотели арестовать его или заставить замолчать из-за его популярности, мы бы не ждали 14 месяцев", - сказала она.