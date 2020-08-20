Колишній юрист ФБР визнав, що дав неправдиві свідчення у справі про втручання Росії у вибори

Юрист на ім’я Кевін Клайнсміт є першим колишнім чиновником, якого звинуватили в рамках розслідування прокурора США Джона Дарема у зв’язку з переглядом ним роботи слідства щодо російського втручання у вибори 2016 року.

Під час онлайн-слухання Окружного суду США у Вашингтоні Клайнсміт визнав, що змінив електронного листа Центрального бюро розслідувань, який використало ФБР у 2017 році, коли клопотало в Суді у справах по нагляду за закордонними розвідками про поновлення дозволу на прихованне прослуховування для моніторингу колишнього помічника кампанії Трампа Картера Пейджа.

Згідно з судовими документами, ФБР запросило четвертий ордер для стеження за Пейджем, спираючись на сфальсифікований документ. Зміни у документі були виявлені минулого року генеральним інспектором Міністерства юстиції Майклом Горовіцем, який ініціював справу про кримінальне переслідування Клайнсміта.

Хоча стеження за Пейджем почалося лише після того, як він залишив кампанію Трампа, і було частиною більш широкого розслідування ФБР щодо російського втручання у вибори, Трамп і його прихильники скористалися цим як доказом того, що адміністрація колишнього президента Барака Обами “шпигувала” за його виборами.

“На той момент я вірив, що інформація, яку я надаю в листі, була точною, але я погоджуюся, що даних, які я додав до листа, від початку там не було, і що саме я додав ці дані”, — сказав Клайнсміт під час слухань.

Доповідь Комітету Сенату США, що з’явилася 19 серпня, також досліджує питання, які становили інтерес для Трампа і які не розслідував спеціальний прокурор Роберт Мюллер у своєму розслідуванні щодо втручання Росії. Серед цих питань — використання ФБР досьє щодо опозиції, укладеного колишнім британським розвідником Крістофером Стілом. Роботу Стіла фінансувала Демократична партія.

Мюллер у розслідуванні 2019 року дійшов висновку, що Росія втручалася у вибори, проте це розслідування не призвело до обвинувачення будь-якого з помічників Трампа у співпраці з Кремлем. Пейджу також не висунули обвинувачень, він заперечує будь-які порушення зі свого боку.

Клайнсміту загрожує до шести років у в’язниці.