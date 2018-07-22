Колишній суперник Усика повернувся на ринг перемогою
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Латвійський екс-чемпіон світу у важкій ваговій категорії латвієць Майріс Бріедіс (24 виграші і 1 поразка) переміг француза Брендона Делорьє (11 перемог, 1 нічия, 2 поразки), передає кореспондент УНН.
В андеркарті бою Усик — Гассієв провідний латвійський боксер володів ініціативою та центром рингу, але сильних ударів до цілі від екс-чемпіона світу не доходили. Француз опинився міцним горішком і подекуди відповідав небезпечними випадами.
Однак конкурентоспроможного двобою не вийшло. Дострокова перемога латвійця по очкам.
Нагадаємо, що свій пояс чемпіона WBC Бріедіс втратив у півфінальному бою Всесвітньої боксерської суперсерії проти Олександра Усика.