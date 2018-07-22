Бывший соперник Усика вернулся на ринг победой

В андеркарте боя Усик — Гассиев ведущий латвийский боксер владел инициативой и центром ринга, но сильных ударов до цели от экс-чемпиона мира не доходили. Француз оказался крепким орешком и иногда отвечал опасными выпадами.

Однако конкурентоспособного поединка не получилось. Досрочная победа латыша по очкам.

Напомним, что свой пояс чемпиона WBC Бриедис потерял в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии против Александра Усика.