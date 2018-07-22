Бывший соперник Усика вернулся на ринг победой
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Латвийский экс-чемпион мира в тяжелой весовой категории латвиец Майрис Бриедис (24 выигрыша и 1 поражение) победил француза Брэндона Делорье (11 побед, 1 ничья, 2 поражения), передает корреспондент УНН.
В андеркарте боя Усик — Гассиев ведущий латвийский боксер владел инициативой и центром ринга, но сильных ударов до цели от экс-чемпиона мира не доходили. Француз оказался крепким орешком и иногда отвечал опасными выпадами.
Однако конкурентоспособного поединка не получилось. Досрочная победа латыша по очкам.
Напомним, что свой пояс чемпиона WBC Бриедис потерял в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии против Александра Усика.