Колишній президент Мальдівських островів постраждав від вибуху біля власного дому
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Спікер парламенту на Мальдівах, колишній президент Мохамед Нашід, постраждав від вибуху біля його будинку в четвер, 6 травня. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Цитата
“Після вибуху ... Спікер парламенту президент Мохамед Нашід отримав тілесні ушкодження і зараз перебуває на лікуванні в лікарні АДК”, — йдеться у повідомленні поліції. Його стан стабільний.
Президент Ібу Соліх заявив, що розслідування вибуху триває.
Зображення державного телеканалу PSM показали, що служби безпеки охороняють місце інциденту в столиці Мале. Також постраждав іноземний турист, повідомляв канал.
Жодна група не взяла на себе відповідальність за вибух.
Додатково
Нашід, який став першим демократично обраним президентом Мальдівських островів у 2008 році, залишався впливовою фігурою з моменту відходу з посади в 2012 році. Він є президентом правлячої партії, а після періоду перебування в еміграції працював спікером парламенту з 2019 року.
Нагадаємо
У Барнаулі ФСБ Росії затримала місцевого жителя, який готував теракт за нібито завданням кураторів з української націоналістичної організації.