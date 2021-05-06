Колишній президент Мальдівських островів постраждав від вибуху біля власного дому

Цитата

“Після вибуху ... Спікер парламенту президент Мохамед Нашід отримав тілесні ушкодження і зараз перебуває на лікуванні в лікарні АДК”, — йдеться у повідомленні поліції. Його стан стабільний.

Президент Ібу Соліх заявив, що розслідування вибуху триває.

Зображення державного телеканалу PSM показали, що служби безпеки охороняють місце інциденту в столиці Мале. Також постраждав іноземний турист, повідомляв канал.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за вибух.

Додатково

Нашід, який став першим демократично обраним президентом Мальдівських островів у 2008 році, залишався впливовою фігурою з моменту відходу з посади в 2012 році. Він є президентом правлячої партії, а після періоду перебування в еміграції працював спікером парламенту з 2019 року.

Нагадаємо

У Барнаулі ФСБ Росії затримала місцевого жителя, який готував теракт за нібито завданням кураторів з української націоналістичної організації.