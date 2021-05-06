Бывший президент Мальдивских островов пострадал от взрыва возле собственного дома
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Спикер парламента на Мальдивах, бывший президент Мохамед Нашид, пострадавший от взрыва возле его дома в четверг, 6 мая. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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“После взрыва ... Спикер парламента президент Мохамед Нашид получил телесные повреждения и сейчас находится на лечении в больнице АДК”, — говорится в сообщении полиции. Его состояние стабильное.
Президент Ибу Солих заявил, что расследование взрыва продолжается.
Изображение государственного телеканала PSM показали, что службы безопасности охраняют место инцидента в столице Мале. Также пострадал иностранный турист, сообщал канал.
Ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв.
Дополнительно
Нашид, который стал первым демократически избранным президентом Мальдивских островов в 2008 году, оставался влиятельной фигурой с момента ухода с поста в 2012 году. Он является президентом правящей партии, а после периода пребывания в эмиграции работал спикером парламента с 2019 года.
Напомним
В Барнауле ФСБ России задержала местного жителя, который готовил теракт с якобы задачей кураторов с украинской националистической организации.