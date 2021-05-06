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Бывший президент Мальдивских островов пострадал от взрыва возле собственного дома

Бывший президент Мальдивских островов пострадал от взрыва возле собственного дома

Киев  •  УНН

 • 14729 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Спикер парламента на Мальдивах, бывший президент Мохамед Нашид, пострадавший от взрыва возле его дома в четверг, 6 мая. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“После взрыва ... Спикер парламента президент Мохамед Нашид получил телесные повреждения и сейчас находится на лечении в больнице АДК”, — говорится в сообщении полиции. Его состояние стабильное.

Президент Ибу Солих заявил, что расследование взрыва продолжается.

Изображение государственного телеканала PSM показали, что службы безопасности охраняют место инцидента в столице Мале. Также пострадал иностранный турист, сообщал канал.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв.

Дополнительно

Нашид, который стал первым демократически избранным президентом Мальдивских островов в 2008 году, оставался влиятельной фигурой с момента ухода с поста в 2012 году. Он является президентом правящей партии, а после периода пребывания в эмиграции работал спикером парламента с 2019 года.

Напомним

В Барнауле ФСБ России задержала местного жителя, который готовил теракт с якобы задачей кураторов с украинской националистической организации.

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