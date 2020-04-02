Колишній переможець "Ролан Гаррос" підхопив коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У колишнього американського тенісиста Патрика Макінроя, брата легендарного Джона Макінроя, виявили коронавірус, інформує УНН з посиланням на Twitter колишнього тенісиста.
"Тільки що прийшли результати тесту. Вони підтверджують, що у мене коронавірус. Це погана новина. Але є і хороша, я відчуваю себе відмінно, симптоми захворювання пройшли", - розповів американець.
Варто відзначити, що 53-річний Макінрой виступав в професійних змаганнях з кінця в проміжку 1980-90 років. У 1991-му Патрік грав в півфіналі Australian Open, а в 1995-му - в чвертьфіналі US Open. У парному розряді він виграв "Ролан Гаррос" в 1989 році і одного разу підіймався на 7-ме місце в праному рейтингу АТР.
Додамо, що старший брат Патріка – Джон Макінрой вигравав 5 разів "Вімблдон" і 4-ри рази US Open.