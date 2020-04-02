Бывший победитель "Ролан Гаррос" подхватил коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. У бывшего американского теннисиста Патрика Макинроя, брата легендарного Джона Макинроя, обнаружили коронавирус, информирует УНН со ссылкой на Twitter бывшего теннисиста.
"Только что пришли результаты теста. Они подтверждают, что у меня коронавирус. Это плохая новость. Но есть и хорошая, я чувствую себя отлично, симптомы заболевания прошли", - рассказал американец.
Стоит отметить, что 53-летний Макинрой выступал в профессиональных соревнованиях с конца в промежутке 1980-90 годов. В 1991-м Патрик играл в полуфинале Australian Open, а в 1995-м - в четвертьфинале US Open. В парном разряде он выиграл "Ролан Гаррос" в 1989 году и однажды поднимался на 7-е место в стирок рейтинге АТР.
Добавим, что старший брат Патрика - Джон Макинрой выигрывал 5 раз "Уимблдон" и 4-х раза US Open.