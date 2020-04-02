Бывший победитель "Ролан Гаррос" подхватил коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62817 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 73920 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 87340 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 85468 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103755 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86698 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102787 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105884 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130945 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130322 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 18:57 • 107123 просмотра
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Бывший победитель "Ролан Гаррос" подхватил коронавирус

Бывший победитель "Ролан Гаррос" подхватил коронавирус

Киев  •  УНН

 • 12885 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. У бывшего американского теннисиста Патрика Макинроя, брата легендарного Джона Макинроя, обнаружили коронавирус, информирует УНН со ссылкой на Twitter бывшего теннисиста.

"Только что пришли результаты теста. Они подтверждают, что у меня коронавирус. Это плохая новость. Но есть и хорошая, я чувствую себя отлично, симптомы заболевания прошли", - рассказал американец.

Стоит отметить, что 53-летний Макинрой выступал в профессиональных соревнованиях с конца в промежутке 1980-90 годов. В 1991-м Патрик играл в полуфинале Australian Open, а в 1995-м - в четвертьфинале US Open. В парном разряде он выиграл "Ролан Гаррос" в 1989 году и однажды поднимался на 7-е место в стирок рейтинге АТР.

Добавим, что старший брат Патрика - Джон Макинрой выигрывал 5 раз "Уимблдон" и 4-х раза US Open.

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