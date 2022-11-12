Коли відновлять мобільний зв'язок у Херсоні - розповіли оператори
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Мобільні оператори повідомляють, що почнуть відновлювати зв'язок у Херсоні після дозволу військових, пише УНН.
Деталі
"Звільнення правобережної частини Херсонської області та міста Херсон – це новина, на яку ми з вами так довго чекали. Наші інженери вже готуються до відновлення мережі Vodafone на деокупованих територіях, а команда вантажить SIM-картки. Як тільки буде отримано дозвіл на проведння ремонтних робіт, ми зробимо все можливе, аби херсонці та жителі деокупованих сіл і міст знову були на зв'язку з рідними", - вказали у Vodafone Ukraine у Facebook.
На запитання, коли відновлять зв'язок, Kyivstar у Facebook відповів: "Одразу, як дозволять ЗСУ".
Доповнення
Російські загарбники знищили всю енергетичну систему Херсона, вказали у ДТЕК.