Коли відновлять мобільний зв'язок у Херсоні - розповіли оператори

Деталі

"Звільнення правобережної частини Херсонської області та міста Херсон – це новина, на яку ми з вами так довго чекали. Наші інженери вже готуються до відновлення мережі Vodafone на деокупованих територіях, а команда вантажить SIM-картки. Як тільки буде отримано дозвіл на проведння ремонтних робіт, ми зробимо все можливе, аби херсонці та жителі деокупованих сіл і міст знову були на зв'язку з рідними", - вказали у Vodafone Ukraine у Facebook.

На запитання, коли відновлять зв'язок, Kyivstar у Facebook відповів: "Одразу, як дозволять ЗСУ".

Доповнення

Російські загарбники знищили всю енергетичну систему Херсона, вказали у ДТЕК.