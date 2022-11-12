Когда возобновят мобильную связь в Херсоне - рассказали операторы

Детали

"Освобождение правобережной части Херсонской области и города Херсон – это новость, которую мы с вами так долго ждали. Наши инженеры уже готовятся к возобновлению сети Vodafone на деоккупированных территориях, а команда грузит SIM-карты. Как только будет получено разрешение на проведение ремонтных работ, мы сделаем все возможное, чтобы херсонцы и жители деоккупированных сел и городов снова были на связи с родными", - указали в Vodafone Ukraine в Facebook.

На вопрос, когда возобновят связь, Kyivstar в Facebook ответил: "Сразу, как разрешат ВСУ".

Дополнение

Российские захватчики уничтожили всю энергетическую систему Херсона, указали в ДТЭК.