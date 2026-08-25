Колега Шабуніна Каленюк активно цитується оточенням путіна. Її розкритикували в Україні: "стала російською пропагандисткою"
Київ • УНН
Колега Шабуніна Каленюк активно цитується оточенням путіна. Її розкритикували в Україні: "стала російською пропагандисткою".
Заяви директорки Центру протидії корупції Дар’ї Каленюк про Зеленського в ефірі CNN підхопив спецпредставник кремля, близький до путіна кіріл дмітрієв. Після цього в мережі Каленюк звинуватили в сприянні російській пропаганді та порівняли з експрессекретаркою президента Юлією Мендель, повідомляють "Українські новини".
Як пише блогер Максим Єрьомін, поки Мендель розповідає англомовній аудиторії про жахи мобілізації в Україні, Каленюк в ефірі CNN критикує Зеленського", який нібито готується до виборів.
Блогер звернув увагу на те, як заяви Каленюк використали в росії. Спецпредставник кремля кіріл дмітрієв поширив фрагмент інтерв’ю Каленюк. дмітрієв назвав це "переломним моментом" та заявив, що "західний наратив різко і швидко змінюється".
"Успіх до Каленюк прийшов раніше, ніж до Мендель, бо Дашу репостить сам кіріл дмітрієв. Так боролася з корупцією, що випадково стала російською пропагандисткою", - пише Єрьомін.
Як повідомлялося, сукупне фінансування Центру протидії корупції станом на кінець 2024 року становило мільйони доларів. ЦПК має 2 бенефіціарних власників: Дар'ю Каленюк та Віталія Шабуніна. Останнього правоохоронці підозрюють в ухиленні від військової служби та шахрайстві.