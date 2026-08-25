Коллега Шабунина Каленюк активно цитируется окружением путина. Её раскритиковали в Украине: "стала российской пропагандисткой"
Киев • УНН
Коллега Шабунина Каленюк активно цитируется окружением путина. Её раскритиковали в Украине: "стала российской пропагандисткой".
Заявления директора Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк о Зеленском в эфире CNN подхватил близкий к путину спецпредставитель кремля кирилл дмитриев. После этого в сети Каленюк обвинили в содействии российской пропаганде и сравнили с экс-секретарем президента Юлией Мендель, сообщают "Украинские новости".
Как пишет блогер Максим Еремин, пока Мендель рассказывает англоязычной аудитории об ужасах мобилизации в Украине, Каленюк в эфире CNN критикует Зеленского, который якобы готовится к выборам.
Блогер обратил внимание на то, как заявления Каленюк использовали в россии. Спецпредставитель кремля кирилл дмитриев распространил фрагмент интервью Каленюк. дмитриев назвал это "переломным моментом" и заявил, что "западный нарратив резко и быстро меняется".
"Успех к Каленюк пришел раньше, чем к Мендель, потому что Дашу репостит сам кирилл дмитриев. Так боролась с коррупцией, что случайно стала российской пропагандисткой", — пишет Еремин.
Как сообщалось, совокупное финансирование ЦПК коррупцией по состоянию на конец 2024 года составило миллионы долларов. У Центра два бенефициарных владельца: Дарья Каленюк и Виталий Шабунин. Последнего правоохранительные органы подозревают в уклонении от военной службы и мошенничестве.