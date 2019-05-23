Коболєв назвав варіанти забезпечення України газом на наступну зиму
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Є декілька варіантів залучення коштів і забезпечення України газом на наступну зиму. Про це заявив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв’ю одному з телеканалів, передає УНН.
"Президент пан Зеленський сказав публічно, що необхідно терміново визначитися, яким чином Україна буде забезпечена газом на наступну зиму. Варіантів є декілька. Наразі уряд боргує "Нафтогазу" більше 100 млрд грн, якщо бути точним, приблизно 140 млрд грн компенсації за виконання "Нафтогазом" спеціальних обов’язків", - зазначив Коболєв.
За його словами, це гроші, які фактично "Нафтогаз" віддав, але не отримав.
"Якби хоча б частина цього боргу перед "Нафтогазом" була закрита, це б вирішило питання закачування", - сказав Коболєв.
Другим варіантом, за його словами, є запозичення.
"Ми сподіваємося, що найближчим часом "Нафтогаз" зможе повернутися до ідеї випуску єврооблігацій. Знову ж таки, це вимагатиме складання з урядом зрозумілого для інвесторів плану, яким чином ці обов’язки будуть зняті з "Нафтогазу" в майбутньому, яким чином проведемо банкінг, як це вплине на фінансову систему компанії", - пояснив Коболєв.
Він додав, що якщо Україна підготується – буде достатньо газу в підземних сховищах, створено нового ефективного і здатного керувати процесами оператора української ГТС – тоді переживати немає підстав.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про відокремлення ГТС.
Як повідомляв УНН, компанія "Нафтогаз" планувала повернутися до питання розміщення євробондів після виборів.