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Коболєв назвав варіанти забезпечення України газом на наступну зиму

Коболєв назвав варіанти забезпечення України газом на наступну зиму

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Є декілька варіантів залучення коштів і забезпечення України газом на наступну зиму. Про це заявив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв’ю одному з телеканалів, передає УНН.

"Президент пан Зеленський сказав публічно, що необхідно терміново визначитися, яким чином Україна буде забезпечена газом на наступну зиму. Варіантів є декілька. Наразі уряд боргує "Нафтогазу" більше 100 млрд грн, якщо бути точним, приблизно 140 млрд грн компенсації за виконання "Нафтогазом" спеціальних обов’язків", - зазначив Коболєв.

За його словами, це гроші, які фактично "Нафтогаз" віддав, але не отримав.

"Якби хоча б частина цього боргу перед "Нафтогазом" була закрита, це б вирішило питання закачування", - сказав Коболєв.
Другим варіантом, за його словами, є запозичення.

"Ми сподіваємося, що найближчим часом "Нафтогаз" зможе повернутися до ідеї випуску єврооблігацій. Знову ж таки, це вимагатиме складання з урядом зрозумілого для інвесторів плану, яким чином ці обов’язки будуть зняті з "Нафтогазу" в майбутньому, яким чином проведемо банкінг, як це вплине на фінансову систему компанії", - пояснив Коболєв.

Він додав, що якщо Україна підготується – буде достатньо газу в підземних сховищах, створено нового ефективного і здатного керувати процесами оператора української ГТС – тоді переживати немає підстав.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про відокремлення ГТС.

Як повідомляв УНН, компанія "Нафтогаз" планувала повернутися до питання розміщення євробондів після виборів.

Українські Національні Новини

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