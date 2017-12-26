Князєв розповів про співпрацю з Європою щодо викриття транснаціональних наркоугруповань
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Нацполіція і партнери з євроспільноти спільно працюють над викриттям транснаціональних злочинних угрупувань, які реалізують наркотики. Про це під час підсумкової прес-конференції заявив голова Нацполіції Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити про поліцію по боротьбі з наркозлочинністю, то ми від 5 до 10 раз збільшили кількість задокументованих фактів "наркозбутів" за 2017 рік. І маємо перспективу розслідування не тільки місцевих "наркозбувачів", але разом з євроспільнотою ми працюємо щодо роботи транснаціональних злочинних угрупувань, які реалізують наркотики", - розповів С.Князєв.
Нагадаємо, подружжя шкільних педагогів на Львівщині постачало наркотики з ЄС.