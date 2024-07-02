КНДР здійснила запуск ракети нового типу
Київ • УНН
Північна Корея провела випробування нової тактичної балістичної ракети Hwasongpho-11Da-4.5, розробленої для надвеликої 4,5-тонної боєголовки на дальність 90-500 км.
У КНДР 1 липня відбувся випробувальний запуск нової тактичної балістичної ракети Hwasongpho-11Da-4.5, повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї, передає УНН. Ракета цього типу призначена для надвеликої боєголовки вагою 4,5 т, зазначає агентство.
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Запуск ракети був здійснений на мінімальну (90 км) та максимальну (500 км) дальності, щоб перевірити стабільність польоту та точність влучення.
Нагадаємо
Вночі 1 липня Південнокорейське військове командування повідомляло, що зафіксувало запуск невстановленої балістичної ракети із Північної Кореї у східному напрямку. Згодом командування зафіксувало запуск ще однієї ракети.
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